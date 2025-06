Chá anti-inflamatório turbina a imunidade e previne doenças cardíacas

Se você não consome laranja, precisa incluí-la no cardápio o quanto antes. Essa fruta cítrica previne uma série de doenças.

Leia também

Para quem não sabe, as laranjas se destacam pela riqueza em nutrientes que impulsionam diversas funções do organismo, especialmente o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora da pele.

No entanto, apesar de valorizarmos os benefícios da polpa, a casca – frequentemente descartada – também oferece componentes que podem trazer benefícios significativos para a saúde física e mental.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

A passiflora é reconhecida pelo seu efeito ansiolítico e sedativo

Getty Images 2 de 5

O mulungu é ideal para aliviar tensões e acalmar os nervos

Getty Images 3 de 5

A valeriana atua como calmante natural

Getty Images 4 de 5

A melissa, rica em ácido rosmarínico, possui ação antioxidante e efeito levemente hipnótico

Getty Images 5 de 5

O chá pode ser um complemento, mas não deve substituir tratamentos médicos ou nutricionais

Getty Images

De acordo com a nutricionista Juliana Gimenez, essa fruta é uma fonte rica em vitamina C, antioxidantes, fibras e, em menor proporção, potássio, folatos e cálcio. “Graças a esses nutrientes, o corpo fortalece sua função imunológica, melhora a digestão e estabiliza o sistema cardiovascular”, afirmou.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.