Charli XCX fura a bolha mais uma vez com o sucesso repentino de “Party 4 U”

No auge da pandemia de covid-19 em 2020, os artistas pop estavam surfando na onda de música disco e dance. Lady Gaga, Dua Lipa e The Weeknd são alguns exemplos disso. Porém, com um som alternativo e focado na PC music, Charli XCX marcou a vida dos fãs com o ótimo “how I’m feeling now”, totalmente escrito e produzido na quarentena.

A música principal do repertório sempre foi “Party 4 u”, com um sendo denso, sombrio, triste e batidas fortes. Além da falta de linearidade da canção.

Para quem conheceu Charli XCX em 2024 com a era “Brat”, é um som muito mais introspectivo e vulnerável, onde a britânica mostra sua capacidade de letrista.

E no auge da turnê de sua era mais sucedida, o TikTok abraçou a canção lançada há cinco anos atrás. E o viral começou. Claro que a era verde teve sua contribuição para levantar Charli, mas tudo surgiu naturalmente.

Enquanto a canção ia lentamente ganhando mais reproduções nos streamings, veio o show da cantora no Coachella. A performance de “party 4 u” foi cantada a plenos pulmões por toda a plateia, e o princípio de viral ganhara mais munição. Era o empurrãozinho final.

Durante o mês de maio, a música de 2020 se manteve estável no top 50 do Spotify, por exemplo, com mais de 2 milhões de plays por dia. Inclusive, com bons números no Brasil. Na Billboard Hot100, a faixa entrou pela primeira vez na parada americana.

Todo este sucesso repentino foi coroado pelo videoclipe de “Party 4 u”, o que tem impulsionado ainda mais a música e serviu como um agrado para os fãs mais antigos, que aclamam a música desde a quarentena.

Apesar de uma música boa não precisar de números para provar sua qualidade, o TikTok tem feito resgate de canções aclamadas e sem o devido reconhecimento geral.