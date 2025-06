“Chef de Alto Nível”: conheça a dinâmica e o cenário do reality de Ana Maria Braga

Em breve, fãs de reality show de culinária serão servidos com um formato inovador no Brasil! “Chef de Alto Nível”, comandado por Ana Maria Braga, estreará na Globo em julho, com estrutura faraônica. A degustação apresentada pela emissora, por meio de spoilers, tem deixado o público ansioso pelo menu completo. E para quem gosta de competição, será um prato cheio.

Nos Estados Unidos, “Next Level Chef” é apresentado por Gordon Ramsay e está na quarta temporada. No Brasil, o investimento tem sido do calibre do programa original. Além da dinâmica diferenciada, o que se destaca na atração é o cenário grandioso.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Em “Chef de Alto Nível”, da Globo, uma plataforma com ingredientes passará por três tipos de cozinhas, da luxuosa à simples Crédito: Beto Roma | Globo Apresentadora Ana Maria Braga com os chefs Jefferson Rueda, Renata Vanzetto e Alex Atala Crédito: Beto Roma | Globo Estrutura montada nos Estúdios Globo para a gravação do reality culinário “Chef de Alto Nível” Crédito: Beto Roma | Globo Voltar

Como funciona?

A disputa começa com 24 participantes que foram escolhidos após se inscreverem, pela internet, no início deste ano. O elenco do reality é formado por oito cozinheiros profissionais, oito amadores e oito da internet. Na fase de seletivas, com duração de três episódios, os grupos realizarão provas em cozinhas de níveis precário, intermediário e padrão. Ao final de cada desafio, um integrante será eliminado.

A etapa seguinte contará com os 15 melhores competidores da fase anterior, sendo cinco de cada grupo. A partir daí, não haverá divisão por categoria. Cozinheiros profissionais, amadores e da internet serão misturados para uma disputa de três grupos.

Todos os pratos preparados pelos participantes, desde o início, serão avaliados por chefs renomados: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Uma mentoria exclusiva com os três fará parte do prêmio do grande vencedor do “Chef de Alto Nível”, que embolsará R$ 500 mil.

Estrutura diferenciada

A dinâmica do programa acontecerá em um cenário fora do comum, o que deixará a competição ainda mais acirrada. Chamada de Torre das Cozinhas, a megaestrutura montada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, terá três cozinhas empilhadas.

Os integrantes que ficarem no topo desfrutarão de equipamentos e utensílios de última geração. Na cozinha do meio, a situação não será luxuosa, mas também estará longe de ser precária, com boas condições. Já o porão, no primeiro nível, será simples e com poucos recursos.

O grande atrativo, e que também fará diferença nas entregas, será a plataforma elevatória que unirá as três cozinhas. Ela passará pelo meio dos cômodos, do topo ao térreo, com os ingredientes que poderão ser utilizados. No maior estilo “O Poço”, filme de 2019, os competidores terão 30 segundos para pegarem os produtos desejados. Quem estiver na cozinha de primeira linha contará com mais opções. À medida em que a plataforma descer, os recursos ficarão mais escassos.

Falta pouco

O primeiro episódio da atração será exibido na Globo em 15 de julho, após a novela “Vale Tudo”, da faixa das 21h. O reality irá ao ar às terças e quintas. No GNT, canal que pertence à emissora, “Chef de Alto Nível” poderá ser assistido de quarta e sexta, às 21h15.

Em uma das chamadas do programa, Ana Maria Braga, fazendo referência à dinâmica da disputa, questionou: “Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Será?”. É o que o público verá logo, logo!