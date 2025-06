Chefes de torcida do Cruzeiro são presos por ataque a atleticanos em BH. Entenda!

Três homens foram presos, nesta terça-feira (10/6), em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais. Dois deles são presidentes da Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro. A operação, batizada de Hooligans, investiga um ataque violento contra torcedores do Atlético-MG no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, no dia 13 de março deste ano.

As prisões foram efetuadas nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Brasília, onde um dos alvos foi localizado. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Quem são os detidos

Os investigados foram identificados como Arthur Augusto Ferreira, conhecido como Bomba; Messas Wagner Souza Cardoso, conhecido como Kuei; e João Victor Silvano Roque Araújo, detido no Distrito Federal. Segundo a polícia, Arthur e Messas ocupavam cargos de liderança na torcida Máfia Azul.

O ataque

O crime ocorreu na região Noroeste da capital mineira, quando os suspeitos invadiram um estabelecimento comercial onde um torcedor do Atlético-MG se encontrava com a mãe. De acordo com a investigação, a vítima foi agredida fisicamente e teve uma camisa da torcida rival roubada. A mãe do torcedor também foi atingida ao tentar protegê-lo.

Segundo a Polícia Civil, os indícios levantados apontam que o ataque foi previamente planejado e teve como motivação a rivalidade entre torcidas organizadas.

Operação em andamento

As investigações seguem em curso e, segundo os investigadores, mais detalhes sobre a Operação Hooligans serão divulgados ao longo do dia. Os três detidos devem responder por crimes como lesão corporal, roubo e associação criminosa.