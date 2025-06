Chega ao fim o noivado de Luan Pereira com Duda Corrêa: “A maior dor”

Luan Pereira e Duda Corrêa não são mais um casal. Menos de um ano após o início do namoro, o cantor usou o Instagram, nesta quinta-feira (5/6), para falar sobre o rompimento do noivado, oficializado no início deste ano.

“A maior dor da vida é ter que vir fazer isso, mas… Passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito”, começou ele.

Em seguida, ele explicou sobre o que causou o término: “Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha”, afirmou.

Pediu respeito

Na publicação, Luan Pereira, que pediu a mão de Duda Corrêa em casamento em janeiro, pediu que os fãs respeitem a decisão: “Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito pra tudo nessa vida!”, encerrou.

O cantor e a influenciadora assumiram o relacionamento em agosto do ano passado. Os dois chegaram a protagonizar um clipe romântico, o single De Antes Pra Hoje, que mostra os dois personagens protagonizando uma longa história de amor, iniciada na infância.

