Chega de saudade! Virginia volta da China e é recebida pelas filhas ao sair de jatinho

Virginia Fonseca está de volta ao Brasil! Depois de passar alguns dias na China, a trabalho, a influenciadora desembarcou em Goiânia, Goiás, na noite deste sábado (21/6). A última etapa da viagem foi no jatinho particular dela. Ao descer da aeronave, a apresentadora do “Sabadou”, do SBT, reencontrou as filhas que a esperavam no hangar.

Assim que viram a mãe, Maria Flor e Maria Alice correram para abraçá-la. José Leonardo, o caçula de Virginia e Zé Felipe, ficou em casa, dormindo. Ansiosa para rever a família, a influenciadora não conteve a felicidade: “Olha como elas tão lindas. Olha os amores da minha vida”.

Na legenda do álbum de fotos que publicou no Instagram, a apresentadora falou do momento especial. “Cheguei em Goiânia sendo recebida do melhor jeito! Minhas ‘cururuzinhas’ vieram me buscar no hangar. Faltou o ‘goido’, que tá dormindo porque ele é pequininho, mamãe. Obrigada, Deus, por tudo”, escreveu.

Antes de retornar ao país, na última sexta (20/6), Virginia contou que passou por um perrengue no aeroporto. Ela foi parada na imigração porque não a reconheceram pela foto do passaporte. “Eu fiz o passaporte com 19 anos, então realmente eu mudei muita coisa. Eu tô com 26 agora, só que tipo assim, eu já viajei o mundo inteiro com esse passaporte e ninguém nunca me parou, e aqui eu fui parada”, explicou.