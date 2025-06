Chegou a hora! Ancelotti estreia no comando da Seleção Brasileira

A espera acabou! Nesta quinta-feira (5/6), a partir das 20h, a Seleção Brasileira encara o Equador, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo marca a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Carlo Ancelotti tem a missão de classificar a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Miguel Schincariol/Getty Images 2 de 3

Treinador fez testes visando o confronto contra o Equador.

@rafaelribeirorio / CBF 3 de 3

Ancelotti encontrou os jogadores no hotel em SP, no último domingo (1º/6)

Rafael Ribeiro/ CBF

Em caso de vitória contra o Equador e derrota da Bolívia para a Venezuela, a Seleção Brasileira garante de forma antecipada a vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Além do duelo contra o Equador, na próxima terça-feira (10/6), na Neo Química Arena, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Paraguai. Será o primeiro compromisso de Ancelotti diante do torcedor em território brasileiro.

A escalação do Brasil ainda é um mistério. No primeiro treino com o elenco completo, Carlo Ancelotti trabalhou com 11 jogadores de linha: Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey, Estêvão; Vini Jr. e Richarlison.

Leia também

Tabela das Eliminatórias: