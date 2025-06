Chegou o inverno! Acre tem queda de temperatura nesta sexta-feira após 3ª friagem do ano

O calor vai dar mais uma trégua no Acre. Segundo previsão do meteorologista Davi Friale, uma nova onda de frio polar — a nona deste ano — chega ao estado nesta sexta-feira (20), coincidindo com o início oficial do inverno no hemisfério sul.

A massa de ar frio trará a terceira friagem de 2025, provocando queda nas temperaturas e deixando o clima mais ameno em todas as regiões acreanas. A previsão é de um dia ventilado e uma noite fria, especialmente nas cidades do interior e no sul do estado, onde os termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 18 °C.

“Esta nova onda polar atingirá também Rondônia, o sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru”, explicou Friale. Ele destaca que, além da queda de temperatura, há possibilidade de chuvas pontuais em algumas regiões do Acre durante o dia.

O fenômeno marca a chegada oficial do inverno no estado, estação que costuma ser caracterizada por madrugadas mais frias e a ocorrência de friagens típicas da Amazônia Ocidental.

Ainda segundo o meteorologista, a tendência é que o inverno de 2025 seja de temperaturas abaixo da média em algumas semanas, com novas incursões de ar polar ao longo da estação.