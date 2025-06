Chelsea avança às quartas do Mundial e Palmeiras tem chance de revanche

A primeira quartas de final da Copa do Mundo de Clubes está definida: Palmeiras x Chelsea (ING) farão a reedição da decisão do Mundial de 2021, que terminou com vitória inglesa. Os Blues se classificaram após golearem o Benfica (POR) por 4 a 1, neste sábado (28/6), em uma partida que começou às 17h (de Brasília) e teve o apito final às 21h40.

A partida

A duração acima do convencional ocorreu por conta dos problemas climáticos dos Estados Unidos. No momento da paralisação, há cinco minutos do final, a equipe de Enzo Fernandez e Moises Caicedo vencia por 1 a 0. O lateral Reece James marcou o gol que ia dando a vitória.

Após o 1 a 1 no tempo regulamentar, o Chelsea marcou três gols na prorrogação. Gianluca Prestianni foi expulsa do lado do Benfica. Troféu do Mundial de Clubes

Até que o alerta de raios interrompeu o confronto. A legislação local obriga a pausa quando há possibilidade de tempestade com raios e fortes ventos. Novos raios caíam nas proximidades do estádio e seguiam adiando o retorno. Quase duas horas depois, as equipes voltaram ao gramado do Bank of America Stadium, em Charlotte.

Nos acréscimos, Gusto tocou com a mão na bola e o juiz assinalou a penalidade. Di Maria foi para a bola e converteu, se isolando na artilharia da competição com quatro gols — todos de pênalti. A partida foi para a prorrogação, e o Benfica ficou com um a menos após a expulsão de Prestianni.

Apesar da inferioridade numérica, o clube portugueses teve chances de assumir a frente do placar, mas desperdiçou. Do outro lado, Nkunku aproveitou. Já na reta final, Pedro Neto e Dewsbury-Hall deram rumos finais à partida.

Palmeiras x Chelsea: chance de revanche

Com a vitória, o Chelsea se juntou ao Palmeiras nas quartas de final da competição. O Verdão se classificou após bater o Botafogo, também neste sábado (28), por 1 a 0, com gol de Paulinho, já na prorrogação. Esse não será o primeiro encontro entre as duas equipes no torneio Mundial.

Em 2022, o Alviverde foi vice-campeão após perder para o time inglês por 2 a 1. Na ocasião, Lukaku abriu o placar e Raphael Veiga empatou. Na reta final da prorrogação, o alemão Kai Havertz bateu pênalti e selou a vitória do então campeão da Champions League.

No confronto atual, Gustavo Gómez e Piquerez estão suspensos do lado brasileiro, enquanto Moises Caicedo perderá o confronto.