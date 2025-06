Chelsea confunde Flamengo com América-MEX antes do Mundial. Veja gafe

Em post no Instagram, o Chelsea confundiu o Flamengo com o América-MEX. A publicação, com informações sobre os confrontos dos Blues na Copa do Mundo de Clubes, trocou o emblema do Rubro-Negro pelo do time do México. A equipe mexicana chegou a disputar a vaga no Grupo D, mas acabou derrotado pelo LAFC.

Confira a gafe:

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Reprodução 2 de 5

3 de 5

4 de 5

5 de 5

O jogo entre LAFC e América-MEX ocorreu por conta da exclusão do León da competição. O clube é controlado pelo mesmo grupo que comanda o Pachuca, outro time mexicano que está no Mundial de Clubes, o que não é permitido pelo regulamento do campeonato.

O post

Após mais de uma hora no ar, o Chelsea excluiu a publicação e, até o momento, não repostou o calendário com as informações corretas.

Grupo D

Entre os principais times do Campeonato Inglês, o Chelsea é o grande favorito do Grupo D e o principal adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. A chave também conta com o Espérance, da Tunísia, e o Los Angeles FC.

Confira os confrontos do Rubro-Negro no Mundial: