Chelsea pode poupar até 5 titulares em duelo contra o Flamengo no Mundial

O Chelsea deve enfrentar o Flamengo com uma formação alternativa na próxima rodada da Copa do Mundo de Clubes. Segundo o técnico Enzo Maresca, de três a cinco jogadores devem ser poupados do time titular, devido ao desgaste físico causado pelas altas temperaturas.

“Não é fácil, por causa da temperatura. Por isso vamos tentar rodar os jogadores. Mas isso (calor) é para nós e para eles também. Infelizmente, é mais para nós, porque os times brasileiros estão mais acostumados. Mas não importa. Vamos dar o nosso melhor e tentar vencer”, explicou o treinador em entrevista coletiva.

Maresca destacou ainda que o planejamento não prevê mudanças drásticas, mas que será necessário fazer ajustes pontuais. “Não estou dizendo que vamos rodar 10 ou 11 jogadores, mas com certeza precisaremos rotacionar 3, 4 ou 5 a cada jogo. Não podemos jogar a cada 3 dias com os mesmos jogadores”, completou.

A partida entre Flamengo e Chelsea está marcada para as 15h (horário de Brasília) desta sexta-feira (19/6), no Estádio Lincoln Financial, nos Estados Unidos. O confronto é válido pelo Grupo D do Mundial, que também conta com o Los Angeles FC (LAFC) e o Espérance, que se enfrentam às 19h do mesmo dia.

✍️ Matéria redigida por ContilNet, com informações do portal Metrópoles.