Chinês que matou jovem e jogou a cães a atraiu para emboscada; entenda

De acordo com a Polícia Civil, Qiu confessou em depoimento que enforcou a vítima, com quem mantinha uma relação conturbada. Segundo o relato, Marcelle teria chegado à casa dele por volta das 2h para fumar maconha. Eles teriam ingerido bebida alcoólica e dormido no local. Ao acordar, Qiu afirmou ter visto a jovem com a boca aberta e uma marca roxa no pescoço. Questionado se a havia enforcado, respondeu que sim.

O suspeito alegou que “deduziu” que ela estava morta e, temendo reação de traficantes e da polícia, decidiu ocultar o corpo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele deixa o imóvel empurrando um carrinho coberto por uma lona azul, usada para transportar o corpo até outro endereço que lhe pertencia e estava em obras, também na Pavuna. Mordida de pit bull A perícia identificou marcas de mordida de cães da raça pit bull no corpo de Marcelle. O suspeito não confirmou se havia animais na casa, mas testemunhas relataram que ele criava dois cães no local. Marcelle havia desaparecido na quinta-feira passada (12/6), e familiares iniciaram buscas por conta própria. A jovem foi localizada no sábado, após amigos e parentes acessarem imagens de segurança da rua. O corpo estava coberto por entulho e uma lona. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que Qiu era obcecado por Marcelle, mas não era correspondido. Zhaohu Qiu foi preso na segunda-feira em São Paulo, onde se escondia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura se ele tentava fugir do país ou permanecer foragido no estado paulista. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do crime.