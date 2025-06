Chinês que matou jovem e jogou a cães a atraiu para emboscada

Zhaohu Qiu, comerciante chinês de 35 anos, foi transferido nesta quinta-feira (19/6) para o sistema prisional do Rio de Janeiro, após confessar o assassinato da jovem Marcelle Julia Araújo da Silva, de apenas 18 anos. O crime aconteceu na Pavuna, Zona Norte do Rio, e chocou o país pela brutalidade.

De acordo com a investigação, Marcelle foi atraída até um imóvel de Qiu sob a justificativa de receber uma cesta de Dia dos Namorados. Amigos da vítima relataram que o acusado havia prometido o presente com a condição de que ela fosse buscá-lo pessoalmente — o que se revelou uma emboscada.

Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, Qiu afirmou que Marcelle chegou à residência por volta das 2h da madrugada para fumar maconha. Eles teriam ingerido bebida alcoólica e dormido no local. Ao acordar, ele afirmou ter visto a jovem com uma marca roxa no pescoço e a boca entreaberta. Questionado se havia enforcado a vítima, respondeu que sim.

Alegando ter “deduzido” que ela estava morta, disse ter decidido ocultar o corpo por medo da reação de traficantes e da polícia. Imagens de segurança mostram Qiu empurrando um carrinho com uma lona azul, que usou para transportar o corpo até outro imóvel em obras, também de sua propriedade, na mesma região.

Corpo foi encontrado com marcas de mordidas de cães

O laudo da perícia apontou marcas de mordida de cães da raça pit bull no corpo da jovem. Testemunhas afirmam que o acusado criava dois cães no local, embora ele tenha se negado a confirmar isso à polícia.

Marcelle desapareceu na quinta-feira (12/6), e sua família iniciou buscas por conta própria. O corpo foi localizado no sábado, coberto por entulho e uma lona, após familiares acessarem câmeras de segurança da rua.

Testemunhas ouvidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) disseram que Zhaohu Qiu era obcecado por Marcelle, mas não era correspondido. Ele foi preso na última segunda-feira (17/6), em São Paulo, onde estava escondido. A polícia investiga se o acusado planejava fugir do país ou apenas permanecer foragido no estado.

A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime.

