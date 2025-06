Chinês que matou mulher e jogou corpo para cães comerem é preso em SP

Policiais civis de São Paulo prenderam o comerciante chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, na capital paulista. O asiático, dono de um restaurante especializado em comida chinesa era considerado foragido, suspeito de matar uma jovem de 18 anos e jogar o corpo dela para cães comerem, no último sábado (14/6), no Rio de Janeiro. A vítima foi encontrada no bairro da Pavuna, zona norte carioca, cerca de três dias após seu desaparecimento. O corpo de Marcelle Julia Araújo da Silva estava despedaçado.

O mandado de prisão temporária foi cumprido por policiais civis da 77ª Delegacia de Polícia (Santa Cecilia). Segundo as apurações da polícia, Zhaohu Qiu vendia yakisoba e Marcelle o considerava um amigo. Ele costumava entregar o prato na casa dela ou pedir que buscasse na casa dele — o que a família considera que pode ter acontecido no último dia 11. Durante a noite, Marcelle saiu de bicicleta para encontrá-lo.

Leia também

As imagens foram obtidas pela família da vítima. A primeira hipótese ao vê-las foi a de que o homem estaria mantendo Marcelle presa na residência da Pavuna. Ao chegar lá, a cunhada da vítima conseguiu entrar no local com a ajuda de uma funcionária e encontrou o corpo da menina mutilado por cachorros.

Premeditação

O homem teria premeditado o crime, pois os cachorros fariam o trabalho e seria mais fácil esconder os ossos. O celular de Marcelle também havia desaparecido e a bicicleta o criminoso jogou dentro de um rio.