Chitãozinho & Xororó serão homenageados na 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira

A cerimônia do Prêmio da Música Brasileira está marcada para ocorrer nesta quarta-feira (4/6), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e vai premiar os destaques musicais indicados para esta 32ª edição da premiação. Chitãozinho & Xororó serão homenageados por outros cantores.

João Gomes, Vanessa da Mata, Lauana Prado, Carol Biazin, Fábio Jr., Sandy, Lenine e outros artistas foram confirmados no evento que poderá ser acompanhado pelo canal no YouTube a partir das 18 horas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Reprodução Instagram Reprodução Instagram Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Emicida é o rapper recordista de indicações e com quatro nomeações: Artista de Rap & Trap, Lançamento de Rap & Trap (“Acabou, mas tem…”) e Lançamento Audiovisual (“Acabou, mas tem…” e “Erasmo Esteves (Tijuca Maluca)”). Céu, Os Garotin, Amaro Freitas, Grelo e Ana Castela vêm logo na sequência e concorrem a três prêmios.