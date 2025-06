Chuvas intensas e geadas atingem o Brasil; confira o clima nesta 2ª

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos de chuvas e geadas nas regiões Norte e Sul do Brasil, com previsão de término na manhã desta segunda-feira (2/6). De acordo com o aviso, há risco leve de perda de plantações, com temperatura mínima de até 3ºC no Sul.

As chuvas intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos fortes, apresentam baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido para a região Norte, especificamente para os estados do Amapá, Amazonas, Roraima e Pará.

Outro alerta do Inmet informa sobre a geada, que começou durante o final de semana, com perigo potencial, e continua nesta segunda, atingindo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Segundo o órgão, a geada vem ocorrendo desde esse domingo (1º/6), em decorrência da incursão de uma intensa massa de ar frio sobre áreas do país.

O Climatempo também alertou para temporais entre Santa Catarina, Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, causados por uma baixa pressão no Paraguai, que estimula a formação de nuvens carregadas e chuva forte.

Já em São Paulo, o sul do Rio de Janeiro e o leste e norte do Espírito Santo devem ter chuva fraca a moderada ao longo do dia, enquanto no interior de São Paulo e de Minas Gerais o tempo permanece seco.

No Centro-Oeste, apenas o Mato Grosso do Sul apresenta o retorno das chuvas, enquanto em Goiás, o calor aumenta. No Nordeste, há risco de temporais entre Sergipe e Alagoas.