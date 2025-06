Ciclista embriagado invade contramão, colide com carro na AC-10 e é socorrido ao Pronto-Socorro

Um ciclista identificado como João Bezerra Assunção, de 61 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (28), no km 20 da Rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre.

De acordo com informações repassadas pelo irmão da vítima, João passou o dia consumindo bebida alcoólica no bar Cai N’Água. Ao anoitecer, decidiu retornar para casa de bicicleta. Durante o trajeto, ele invadiu a contramão e colidiu com um veículo Fiat Palio, de cor prata, que trafegava no sentido oposto.

O impacto provocou escoriações e ferimentos na cabeça do ciclista. O motorista do carro, ao notar o estado alterado do homem, conseguiu reduzir a velocidade antes da colisão e evitou consequências mais graves. Ele permaneceu no local, prestou auxílio à vítima e acionou o socorro médico.

Apesar da gravidade do ocorrido, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar não foram acionadas para atender à ocorrência.