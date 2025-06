Cidadania Empreendedora lança primeira edição das Olimpíadas de Educação Financeira

Com o objetivo de incentivar os jovens a se envolverem ativamente com a temática da gestão das finanças, oferecendo conteúdo para auxiliá-los no empoderamento financeiro, preparando-os para os desafios da vida adulta, com foco na redução e combate à cultura do endividamento, que atualmente atinge 80% da população brasileira, o movimento “Cidadania Empreendedora”, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Branco – CDL, a Associação Comercial (Acisa), lança nesta sexta-feira, 20, a primeira edição das Olimpíadas Escolares de Educação Financeira”.

Alunos do 6º ao 9º ano de cinco escolas públicas e cinco escolas particulares estarão disputando R$ 280 mil em aplicações financeiras. Divididos da seguinte forma:

Os primeiros colocados em cada uma das séries (6º, 7º, 8º e 9º ano) receberão um prêmio de R$ 30 mil; os segundos colocados R$ 20 mil e os terceiros colocados R$ 10 mil. Também serão contemplados com R$ 10 mil, os três professores responsáveis pelos estudantes vencedores de cada série. As escolas vencedoras, receberão um troféu.

Nessa primeira edição, irão participar 10 escolas, sendo cinco da rede pública e cinco da rede privada. Para participar, as instituições interessadas, devem se inscrever na competição, pelo link de inscrição que será disponibilizado a partir das 8 horas do dia 23 de junho, no site www.cidadaniaempreendedora.com.br

Estarão habilitadas a participar das Olimpíadas, as cinco primeiras escolas públicas e as cinco particulares que PRIMEIRO realizarem a inscrição. Portanto, o critério será a ordem de preenchimento e envio do formulário. A equipe organizadora irá informar as instituições que conseguirem habilitação para participar da competição.

Para auxiliar professores e alunos, serão disponibilizadas cartilhas, elaborados pela equipe do movimento Cidadania Empreendedora, com conteúdo sobre Educação Financeira. Caberá à escola definir como as cartilhas serão utilizadas.

No ato da inscrição, as escolas devem informar o nome dos Professores que serão responsáveis por acompanhar os alunos. Eles receberão orientações sobre o uso das cartilhas. As cartilhas serão base para as aulas, que devem ser ministradas nos meses de agosto e setembro, bem como para a elaboração das questões das provas, que acontecerão em outubro.

A comissão organizadora acompanhará o processo, prestando orientações e esclarecendo dúvidas. O certame terá duas fases: primeira e segunda etapa. Na primeira fase, que acontecerá no dia 1 de outubro de 2025, participam todos os alunos das escolas inscritas. Na segunda fase, que acontecerá no dia 29 de outubro de 2025, participam os alunos com 80% ou mais de acertos na primeira fase ou até 20% dos participantes.

A provas da primeira fase terão 15 questões de múltipla escolha, com duração de 1h40. Na segunda fase serão 20 questões objetivas, com duração de 1h30.

Os vencedores da primeira edição das Olimpíadas de Educação Financeira serão anunciados em novembro de 2025.

Mais informações sobre a realização das Olimpíadas estão disponibilizadas no edital, que será disponibilizado no site www.cidadaniaempreendedora.com.br

SOBRE CIDADANIA EMPREENDEDORA

A Cidadania Empreendedora é um movimento empresarial que busca a transformação da sociedade por meio da educação, desenvolvendo e aperfeiçoando conhecimentos nas esferas da educação financeira, inteligência emocional e aptidões empreendedoras.

LANÇAMENTO DAS OLIMPÍADAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Dia: 20 de Junho

Hora: Às 8h30

Local: Auditório da Acisa na Avenida Ceará