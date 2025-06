cidades-do-interior-de-sp-elegem-novos-prefeitos.-veja-os-resultados

Após a Justiça Eleitoral indeferir os registros dos candidatos eleitos em 2024, três cidades de São Paulo foram às urnas nesse domingo (8/6) para eleger novos prefeitos: Mongaguá, no litoral paulista, Panorama, no extremo oeste, e Bocaina, no centro geográfico do estado.

Em Mongaguá, a chapa com Teresa Cristina Aguiar Tofanello Wiazowski (PP) e o vice Cezar de Carvalho Silva Santos (PDT) foi eleita com 66,33% dos votos (17.948). A empresária de 57 anos venceu Rodrigo Cardoso Biagioni (União Brasil), que ficou em segundo lugar com 33,67% dos votos (9.109).

Leia também

Daniel Genova (PSB), de 45 anos, venceu em Panorama. Ele teve 81,88% dos votos válidos (5.796) e ficou à frente Giulio Cesar Lima Pires (PL), com 18,12% (1.283). A chapa eleita é composta pela vice-prefeita Inês Francisca da Silva Chiararia (Republicanos).

Já em Bocaina, Caio Crepaldi (MDB), de 29 anos, venceu com 42,73% dos votos (2.547), à frente de Jonas Marques (PDT), com 30,62% (1.825 votos). Crepaldi terá como vice Japa Motos, também do MDB.

Eleições suplementares no interior de SP