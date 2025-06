Cientistas chineses são acusados de transportar fungo letal para os EUA

Dois cientistas chineses foram denunciados nesta terça-feira (4) por supostamente contrabandearem para os Estados Unidos um fungo com potencial de causar prejuízos bilionários à agricultura global. Segundo as autoridades americanas, Yunqing Jian, de 33 anos, e Zunyong Liu, de 34, teriam levado o patógeno Fusarium graminearum da China para um laboratório da Universidade de Michigan, onde pretendiam estudá-lo sem seguir os protocolos legais.

A dupla responde a várias acusações, incluindo conspiração, contrabando, fraude de visto e declarações falsas, conforme informou o Ministério Público do Distrito Leste de Michigan. De acordo com o FBI, o fungo transportado ilegalmente é considerado uma potencial arma de agroterrorismo, capaz de afetar cultivos essenciais como trigo, milho, arroz e cevada, além de produzir toxinas que podem prejudicar tanto animais quanto seres humanos, causando vômitos, danos hepáticos e problemas reprodutivos.

Embora não haja indícios de que os pesquisadores planejassem disseminar o fungo fora do ambiente de laboratório, os investigadores destacam que Liu teria ocultado o material em um maço de lenços de papel dentro da mochila para evitar a detecção.

especialmente aqueles vinculados à China, com o governo americano reforçando medidas para restringir vistos e monitorar atividades consideradas suspeitas. Autoridades como o diretor do FBI alertam que o episódio ilustra tentativas contínuas do Partido Comunista Chinês de infiltrar instituições científicas e comprometer setores estratégicos, como o abastecimento alimentar.