Cinco jiboias são encontradas em árvore às margens da BR-307 em Cruzeiro do Sul; ASSISTA

Cinco jiboias de grande porte foram encontradas por moradores de um sítio localizado às margens da BR-307, no Bairro Divisor, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta terça-feira, 17. As serpentes estavam enroladas em uma árvore próxima à estrada, que dá acesso à Cidade da Justiça, Universidade Federal do Acre (UFAC), Instituto Federal do Acre (IFAC) e a diversos comércios da região.

A presença dos animais, que aparentemente estavam descansando no local, chamou a atenção de moradores e vizinhos. Dezenas de curiosos se aproximaram para observar as cobras, o que gerou preocupação devido ao fluxo intenso de veículos e pedestres na área. Para evitar riscos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a captura dos animais ainda durante a manhã.

O professor doutor Paulo Bernardi, da UFAC, especialista em serpentes e que acompanhou a situação no local, explicou que o caso pode estar relacionado ao comportamento reprodutivo das jiboias.

“Ao que tudo indica, trata-se de uma fêmea em período reprodutivo. Ela libera feromônios que atraem os machos, e por isso há esse agrupamento incomum. Já identificamos pelo menos quatro machos em volta dela”, explicou Bernardi.

Apesar de não serem peçonhentas, as jiboias podem reagir com mordidas caso se sintam ameaçadas. Por isso, o professor alertou para que as pessoas não tentem manipulá-las.

“Essas cobras não oferecem risco direto, mas é importante manter distância. Além disso, elas ajudam no controle de roedores, que transmitem doenças como a leptospirose. Matar uma jiboia, além de ser crime ambiental, também pode desequilibrar o ecossistema”, destacou.

Segundo Bernardi, algumas das serpentes avistadas têm cerca de oito anos de idade e provavelmente vivem na região há bastante tempo, sem causar problemas à população.

Após a captura, os animais foram levados para uma área de mata afastada da zona urbana, onde foram soltos em segurança.

A recomendação das autoridades é que, ao se deparar com animais silvestres em áreas habitadas, a população evite contato e acione o Corpo de Bombeiros ou os órgãos ambientais competentes.