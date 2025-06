Circuito Junino de Rio Branco começa nesta sexta no quadrilhódromo, na Arena da Floresta

O 17º Circuito Junino de Rio Branco tem início nesta sexta-feira (20), a partir das 19h, no Quadrilhódromo, localizado na Arena da Floresta, no Segundo Distrito da capital. O evento segue até domingo (22) e é organizado pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco e a Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

A programação de abertura inclui o Concurso de Realeza Mirim e o Concurso de Realeza da Diversidade, que promovem a valorização da infância e a inclusão nas festas juninas.

Ainda na primeira noite, o público acompanha a apresentação da quadrilha “CL na Roça”.

O Circuito Junino é considerado um dos maiores eventos culturais do Acre. Durante os três dias, o espaço será palco de apresentações de quadrilhas, concursos e atividades voltadas à preservação das tradições juninas. A programação começa a partir das 18h.