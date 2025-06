City goleia, mas sai frustrado: entenda por que Guardiola não comemorou os 6 a 0 no Mundial

Nem mesmo uma vitória imponente por 6 a 0 foi capaz de deixar o Manchester City completamente satisfeito neste domingo (22), pelo Mundial de Clubes 2025. Apesar da classificação antecipada para as oitavas de final, o técnico Pep Guardiola e seus jogadores saíram do campo com um gosto amargo.

Mas o que causou a decepção dos Citizens? Faltou apenas um gol a mais para garantir a liderança isolada do Grupo G, o que permitiria à equipe jogar por um empate na última rodada contra a Juventus, marcada para quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Orlando.

Atualmente, o City tem oito gols marcados e nenhum sofrido, enquanto a Juve soma nove a favor e um contra — vantagem no saldo que garante aos italianos a ponta da tabela. Se o City tivesse balançado a rede mais uma vez diante do Al Ain, assumiria a liderança pelo critério de desempate.

“Acho que começamos o segundo tempo um pouco devagar, então não houve muito tempo no fim para marcar o último gol que nos deixaria à frente da Juventus. É um pouco decepcionante, devo admitir”, declarou Ilkay Gundogan, que marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo.

Agora, os ingleses precisarão vencer a Juventus para garantir o primeiro lugar. A missão não é simples: no último confronto entre os dois times, pela Champions League da temporada passada, a equipe italiana venceu por 2 a 0, em Turim.

“No fim, faltou um gol, mas agora sabemos o que precisamos fazer contra um time italiano”, afirmou Guardiola, ainda no gramado.

📺 Onde assistir ao Mundial de Clubes?

A competição é transmitida ao vivo pela CazéTV, com acesso gratuito disponível através do Disney+.

🔗 Leia a matéria original no site ESPN

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações do ESPN.