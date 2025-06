Claudia Raia faz duro desabafo sobre momento delicado: ‘Fui pro fundo do poço’

A atriz Claudia Raia falou abertamente sobre as dificuldades que enfrentou com a menopausa. Ela contou que não percebeu quando o corpo entrou nessa fase e só descobriu após fazer exames e buscar ajuda médica.

Durante sua participação no programa Encontro, nesta terça-feira (17), Claudia revelou que os sintomas ficaram ainda mais fortes durante a gravidez do filho caçula, Luca. “O Jarbas que disse que tinha algo de errado comigo, e eu entendi. Você começa a ter insônia, calor, estresse… Procurei ajuda e fiz minha reposição hormonal, que sou totalmente a favor, porque é impossível viver daquele jeito”, desabafou.

Ela disse que quem percebeu que algo estava errado foi o marido, Jarbas Homem de Mello, junto com os filhos. “Eu entrei na menopausa e praticamente sofri uma intervenção dos meus filhos e do Jarbas. Eu, que sou toda sabichona e que pesquiso, não tinha me dado conta”, contou.

Claudia também explicou que o tema da menopausa acabou mexendo muito com ela enquanto se preparava para uma nova peça de teatro que fala justamente sobre isso. “Voltou a menopausa com tudo: insônia, dores articulares, tudo que você imaginar. Comecei a reviver e fui pro fundo do poço de novo”, revelou.

Durante o papo, Patrícia Poeta relembrou de quando Claudia participou do programa grávida, antes de contar a novidade publicamente. Na época, ela até dançou de salto no palco. “O Jarbas quase infartou de casa me vendo dançar na televisão”, brincou a atriz.

