Cleansing oil: expert revela tudo sobre produto para remoção da make

Você provavelmente já ouviu falar do termo cleansing oil. Ele é um produto à base de óleo que promete limpar o rosto e remover as impurezas da pele. Aliás, viralizou tanto nas redes sociais que ganhou até uma etapa própria no skincare.

No entanto, todo esse hype também veio com muitas críticas. Quem não gosta alega que o produto causa acne, sensibilidade ou oleosidade.

Então, conversamos com a esteticista dermaticista Patrícia Elias, que explica que isso pode depender tanto do tipo e do estado da pele, como também da forma que o produto é aplicado. “O cleansing oil, como qualquer outro cosmético, tem uma maneira correta de ser utilizado para atingir os resultados desejados e não causar um efeito rebote na pele”, conta.

Como usar o cleansing oil?

Em primeiro lugar, a esteticista contou que é preciso aplicar óleo com as mãos e rostos secos. Isso porque, muitas vezes, ao entrar em contato com a água, alguns ingredientes perdem a funcionalidade.

