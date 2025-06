Cléo Baldy comemora 18 anos com megafesta e incrível show de Nattan

Quando completou 15 anos, em 2022, Cléo Baldy “parou” a capital federal com um evento que entrou para a história de Brasília, com shows do duo Jetleg, Zé Felipe e Latino. Com a chegada dos 18, não seria diferente. A jovem celebrou o início do novo ciclo com uma megafesta na noite desse sábado (7/6), na residência da família, no Lago Sul. Quem fez a ponte-aérea para se apresentar na inesquecível comemoração foi o cantor Nattan.

Pais de Cléo, Alexandre e Luana Baldy não hesitam em comentar o quanto são grandes admiradores da “filha incrível”, que está prestes a “voar” para estudar nos Estados Unidos. O evento também reuniu autoridades, como o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a primeira-dama do estado, Daniela Lima; e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), com a esposa, Luana Medeiros; além do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Luana Baldy, Cléo Baldy e Alexandre Baldy

Cléo Baldy com o irmão, Alexandre Filho

Além de brindar a chegada da maioridade, Cléo reuniu os amigos para se despedir. Em breve, ela estará aterrissando nos EUA para a fase universitária. Em conversa com a coluna Claudia Meireles, a aniversariante salientou ter ficado “muito feliz com a presença de todos e com o show maravilhoso do Nattan”. “Estou muito animada, porque ainda tem muito por vir e a noite é longa”, frisou.

“Minhas amigas perfeitas estão celebrando muito comigo e estou muito feliz. Me sinto amada e comemoro não só o meu aniversário, mas também minha despedida, pois vou embora, e estou muito feliz com todos que vieram”, compartilhou Cléo.

A beleza da aniversariante

Pai coruja, o ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy declarou ser uma “alegria e emoção” ver a filha completar a maioridade. “Celebrar os 18 anos é quando você pode ou imagina estar preparado para poder seguir o próprio caminho, é o momento de voar na vida”, enfatizou. Quanto à Cléo ir estudar nos EUA, o empresário confessou “ser um sofrimento” com relação ao papel paterno, mas uma felicidade por vê-la trilhar o que sonha.

“A Cléo ir para o exterior, estudar e ter experiência de vida. Realmente, eu como pai, vou lhe dizer que é um sofrimento, mas é uma alegria também, porque sabemos que os filhos precisam estar preparados para a vida e acredito que esse é o melhor caminho para ela”, argumentou Alexandre Baldy.

Maior entusiasta da filha, Luana Baldy confidenciou ser uma “emoção enorme” saber que a aniversariante está preparada “para poder sair do ninho, criar asas e conquistar aquilo que quer”. A empresária detalhou que a festa foi feita para a filha, por ser “merecedora e esforçada”. “Ela superou as expectativas na hora em que passou nas faculdades que aplicou. Assim, fizemos tudo isso com maior carinho para ela”, pontuou.

Produção de Cléo Baldy

Luana Baldy com a filha Cléo

Alexandre Baldy e a filha, Cléo Baldy

Show do Nattan

Dono dos hits Morena, Arruma a Mala e Diferente das Diferentes, Nattan subiu ao palco, montado exclusivamente para a ocasião, para concretizar o desejo de Cléo Baldy. Quando estavam nos preparativos da festa, os pais perguntaram à filha quem ela queria como grande atração. A aniversariante mencionou o nome do cantor. Luana e Alexandre não mediram esforços para realizar o desejo da jovem.

Luana fez a confissão no palco: “Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar a oportunidade de oferecer isso para a nossa filha. Tenho que contar algo. Quando nós planejamos tudo isso, falamos assim: ‘Filha, fala uma atração que você gostaria, às vezes, é possível, às vezes, não’. Ela falou: ‘Nattan’. Obrigada, graças a Deus, você pôde estar conosco e agradeço a presença de todos. Vamos aproveitar.”

Nattan sobe ao palco da festa

O parabéns à Cléo Baldy com amigas no palco com o artista Nattan

Diante de tanto carinho, Nattan agradeceu e ressaltou ter uma grande amizade pela família Baldy. “Muito obrigada, de verdade. Esse carinho é desde quando nos vimos lá na fazenda. Recebi vocês no camarim, energia surreal, total respeito por vocês. Nós nos abraçamos aqui, e sinto vocês como se fossem meus melhores amigos”, sustentou o artista.

“Estou me sentindo muito em casa, no meio dessa galera incrível que me recebeu tão bem. Muito obrigada, de coração, conte comigo para a vida, para todos os momentos, tá bem?”, garantiu Nattan. Em seguida, ele entoou os “maravilhosos parabéns”. Todos os familiares e amigos de Cléo cantaram junto com a banda.

Atendendo ao pedido da mãe da aniversariante, Luana Baldy, Nattan cantou Evidências, os presentes soltaram a voz. Pai de Cléo, Alexandre aproveitou para parabenizar o artista pelo anúncio de que ele será pai. Nessa terça-feira (3/6), a atriz e influenciadora Rafa Kalimann publicou um vídeo em que revelou a gravidez para o cantor.

Além de Nattan, atrações como DJ Lizzo, Grelo e DJ Lipe Napoli também comandaram a trilha sonora da festa.

3 imagens

Nattan foi a grande atração da festa

Gustavo Lucena/Metrópoles 2 de 3

O artista cantou sucessos da carreira

Gustavo Lucena/Metrópoles 3 de 3

Show de Nattan

Gustavo Lucena/Metrópoles

“Muito obrigado, Nattan, por você ter feito esse esforço, porque você esteve em outro show aqui no Brasil. Parabéns pelo seu sucesso, trabalho e pelo seu filho, que Deus abençoe vocês, meu irmão. Siga seu caminho que você terá muito sucesso e muita luz”, afirmou Alexandre Baldy, no palco, ao artista.

Cléo Baldy fez um discurso

Momento do parabéns

Decoração

Sofisticada, a ambientação teve o preto como protagonista, proporcionando um jogo de luzes impecável por meio dos painéis de LED, espelhos, velas e detalhes metalizados que trouxeram um toque de modernidade à noite.

A celebração ainda contou com refinados lounges, além da pista de dança, que manteve-se sempre cheia. Valeria Leão Bittar assinou o décor.

8 imagens

Luzes de LED e espelhos na decoração de entrada

Gustavo Lucena/Metrópoles 2 de 8

Espaço para os convidados

Gustavo Lucena/Metrópoles 3 de 8

Decoração com velas

Gustavo Lucena/Metrópoles 4 de 8

Decoração da ilha de doces

Gustavo Lucena/Metrópoles 5 de 8

Velas adornaram o ambiente

Gustavo Lucena/Metrópoles 6 de 8

Ornamentação da entrada

Gustavo Lucena/Metrópoles 7 de 8

Ambiente para os convidados da festa

Gustavo Lucena/Metrópoles 8 de 8

Lounges

Gustavo Lucena/Metrópoles

Buffet e detalhes

Os convidados também puderam apreciar a ampla carta de drinks servidos pelo Week Bar, bem como as ilhas de massas e pizzas da Sweet Cake e o carrinho de doces e guloseimas, que fizeram muito sucesso durante a celebração.

13 imagens

Bar

Gustavo Lucena/Metrópoles 2 de 13

Buffet de doces

Gustavo Lucena/Metrópoles 3 de 13

Doces e guloseimas diversos

Gustavo Lucena/Metrópoles 4 de 13

Ilha de massas e pizzas para os convidados

Gustavo Lucena/Metrópoles 5 de 13

Serviço de distribuição de doces e guloseimas

Gustavo Lucena/Metrópoles 6 de 13

Doces e chocolates à disposição

Gustavo Lucena/Metrópoles 7 de 13

Empratados

Gustavo Lucena/Metrópoles 8 de 13

Serviço de distribuição de chocolates e guloseimas

Gustavo Lucena/Metrópoles 9 de 13

Bebidas oferecidas

Gustavo Lucena/Metrópoles 10 de 13

Carrinho de doces e guloseimas

Gustavo Lucena/Metrópoles 11 de 13

Doces e chocolates

Gustavo Lucena/Metrópoles 12 de 13

Brigadeiros gourmet

Gustavo Lucena/Metrópoles 13 de 13

Ilha de massas e pizzas

Gustavo Lucena/Metrópoles

Veja momentos da comemoração de Cléo Baldy no vídeo abaixo:

Confira os registros da megafesta pelos cliques do fotógrafo Gustavo Lucena:

Alexandre Baldy, Luana Baldy, Cléo Baldy e Alexandre Filho

Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB); a esposa, Daniela Barbalho; com Luana Medeiros e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB)

Cynthia Portella e o senador Ciro Nogueira (PP-PI)

Eulina Baldy Braga e Cléo Baldy

Cleonice Gonçalves, Cléo Baldy e Marcelo Gonçalves

Marita Estevão Lira, Luiz Eduardo Estevão Lira e Giovana Estevão Resende

Cléo Baldy e Claudia Meireles

Lavinia Araujo, Julia Patu, Maria Fernanda Mello e Yasmin Meireles

Isabella Valente, desembargadora Candice Jobim, Cris Ruas, Juliana Estrela e Carolina Tavares

Procuradora-geral do DF Ludmila Galvão

Claudia Salomão e Márcio Salomão

Eugênio Carvalho e Maria Victória Salomão

Daniel Mello e Maria Valentina Salomão

Marita Estevão Lira e Giovana Estevão Resende

Bernardo Haddad, Luiz Eduardo Estevão Lira, Ricardo Estrella, Velaine Fonseca da Silva Figueiredo, Maurício Neto e José Borsoi

Presidente do União Brasil, Antonio Rueda; e Florinda Rueda

Marcos Joaquim, Mayra Perin, Luana Baldy, Alexandre Baldy, Juliana Estrela e Frederico Correa

Arthur Cézar, Isabela Lira e Victoria Lira

Rogério Limírio, Denise Limírio, Luana Baldy, João Limírio e Marcela Cappelle

Rafaela Gadelha e Marcelo Galvão

Helder Barbalho Filho e Marcello Portela

Marcela Perboni e Sofia Luck

Maria Clara Diniz e Valencia Montpaz

Liza Gonçalves e Cléo Baldy

Claudia Meireles e Maria Antônia Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB); e a esposa, Luana Medeiros

Daniela Barbalho; e Helder Barbalho, governador do Pará

Marita e Luiz Eduardo Estevão Lira

Cleonice Gonçalves, Cléo Baldy, Alexandre Filho e Marcelo Gonçalves

José Borsoi, Maurício Neto, Bárbara Queiroz e Ricardo Estrella

Maria Paula Lavocat e Luisa Coser

Rafaela Loureiro, Ana Laura Ulhoa, Gabriela Goulart, Ana Badaró e Ana Maria Lawall

Marina Denipoti, Maria Fernanda Mello e Maitê Queiroz

Bárbara Queiroz, Maria Clara Valente e Maria Laura Vilela

Bernardo, Guilherme e Gustavo Haddad

Georgia De Luca e Claudia Bittar

Flávia Toledo e Eduardo Toledo

Frederico Correa, Juliana Estrela e Carolina Tavares

Viviane Mouco, Gisela Braga, Millene Baldy e Vitória Braga

Gisele Khoury e Miled Khoury

Sérgio Kniggendorf e Dani Kniggendorf

Patrícia Maia, Claudia Meireles e Carolina Tavares

Claudia Salomão e Maria Victória Salomão

A aniversariante

Lorena Couto, Ivana Leal e Isabela Cardoso

Alexandre Caixeta, Larissa Caixeta e Luana Baldy

DJ Lizzo

Wendel Garcia e Georgia Hajjar

Maria Fernanda Mello e Claudia Meireles

Bernardo Viana e Luiza Maciel

Luisa Buarque, Luisa Miari, Anne Pavie e Giovana Castro

Luiza Della Páschoa e Luana Baldy

Maria Fernanda Vulcano e Alexandre Filho

Bárbara Della Páschoa e Laura Della Páschoa

Isabela Barros e Fernando Oliveira

Alice Engdahl e Tinyiko Chauke

Nilton Couto, Elpidio Rodrigues, João Arthur, Cyro Miranda e Ademar Leal

Isabella Valente, Cris Ruas, Juliana Estrela, Carolina Tavares, desembargadora Candice Jobim e Mayra Perin

João Rabello, Igor Vasconcelos, Tiago Amorim, Sérgio Campos, Tarik Baracat, Helder Barbalho Filho e Gabriel Soarez

Claudia Bittar, Claudia Salomão e Georgia De Luca

Pais da aniversariante, Luana e Alexandre Baldy

Leandro Endris, Cléo Baldy e Nathalia Endres

Rodrigo Piquet, Cléo Baldy e Isadora Costa

Paulo Poncem e Caian Attuch

Pablo Rojas, Eduarda Tostes, Isabela Barros e Fernando Oliveira

Ricardo Barbosa, João Pedro Maciel e Bernardo Viana

Denise Limirio, João Limirio e Marcela Cappelle

Anna Christina Kubitschek e Paulo Octavio

Janine Rocha e Bruno Rocha

Lorena Lopez e Edgar Lancini

Cléo Baldy animada no show de Nattan

Convidados gravam momentos da apresentação do artista

Cléo Baldy celebra aniversário com apresentação de Nattan

Cléo Baldy e amigas no palco

O parabéns à Cléo Baldy com amigas no palco com o artista Nattan

Nattan beija a mão da aniversariante, Cléo Baldy

Discurso de Alexandre Filho, irmão de Cléo Baldy

Abraço dos irmãos Baldy

Cléo Baldy celebra com amigas no palco com Nattan

Júlia Lobo e Lara Daher

Ana Maria e Niander Castro

Carol Corona e Bia Araújo

Daniel e Bianca Yasunaka

Gabrielle Cunha, Bernardo Lima, Vitória Lima e Clarisse Lima

Lipe Napoli, Carol Corona, Tarik Baracat, Gabriel Soarez, Tiago Amorim e Beatriz Araújo

Flay Leite e Eduardo Lira

Aniversariante Cléo Baldy no palco com as amigas

Hora dos parabéns

O parabéns de Cléo Baldy

Parabéns para Bernardo Haddad

Amigo de Cléo, Bernardo Haddad teve um parabéns na festa

Bernardo Haddad ganha um beijo da mãe, Monica Haddad

Luana Baldy, Nadim Haddad, Bernardo Haddad, Guilherme Haddad, Cléo Baldy e Monica Haddad

Convidados aproveitam show de Nattan

Serviço:

Assessoria: Cristina Gomes

Decoração: Valeria Leão

Móveis: Lona Branca

Estrutura: Jorge Toldos

Som, Luz e LED: Garrot Eventos

Atrações: DJ Lizzo, Nattan, Grelo e DJ Lipe Napoli

Buffet e doces: Sweet Cake

Bar: Week Bar

Bolo: Tatiana Barros

Limpeza: Real Requinte

Manobristas: DAV

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.