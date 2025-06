Cleo Loyola debocha após ser processada por chamar Zé Felipe de gay

Poucos dias após a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca vir à tona, as tretas envolvendo o assunto já ganharam o âmbito judicial. O cantor está processando Cleo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo, por ela afirmar que ele é gay e só se casou com a influenciadora para “abafar” sua sexualidade. Através do Instagram, na quarta-feira (4/6), ela debochou da ação e afirmou ter provas do que está falando.

“Você me processou, Zé Felipe, porque eu disse quem você é. Olha o que eu faço com o seu processo [deu língua e fez barulho de peido]. Tô peidando nele. Vai cheirar bunda, que é o que você gosta, rapaz. E bunda de outros machos. Falei mesmo, e tenho como provar”, disparou ela, com uns papéis na mão.

Em seguida, ela ameaçou: “Vou deixar você igualzinho deixei seu pai, brocha (risos). Esse bichinho aí, que é pequenininho, não vai subir mais”, afirmou.

Como tudo começou

A polêmica entre Cleo Loyola e o filho de Leonardo começou quando ela, que se descreve como “bruxa macumbeira” nas redes sociais, declarou que conhece o rapaz desde pequeno e que ele sempre teve preferência por homens.

“O Zé Felipe, na realidade, gosta de sentar e lamber uma banana. O estado de Goiás inteiro sabe disso (…). Desde pequeno, todo mundo sabe dessa maneira afeminado dele. Ele, desde pequeno, gostava de brincar com boneca. O meu filho Wesley Camargo [filho dela com Luciano Camargo] ali no meio deles…”, apontou, antes de completar:

“Enfim, ele é gay, acabou, pronto. E vocês vão ver em breve ele assumindo o relacionamento com outro homem (…). Tenho provas. O rapaz gosta de vestir calcinha e de outros homens”, detonou, lembrando que o cantor “queria pegar os meninos da escola” e que por isso deixou de estudar.

Virginia Fonseca

Ainda de acordo com a ex-mulher de Luciano, Virginia Fonseca teria flagrado o marido com outro homem, o que causou uma confusão em casa e terminou com a separação.

“Quando o Leonardo e Poliana [pais de Zé Felipe] levaram as crianças para a fazenda era porque a briga estava feia. Porque a Virginia flagrou o Zé Felipe com outro homem e puxou até lâmina (faca)”, contou.