CMO Summit: 10 referências na área de marketing confirmadas no evento

A maior reunião de CMOs do Brasil está marcada para os dias 25 e 26 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. O CMO Summit reunirá mais de 300 executivos das maiores empresas do mundo como palestrantes e mais de 3 mil participantes.

Anteriormente, de forma on-line, o evento já mobilizou mais de 250 mil pessoas e outros 800 líderes de marketing. Agora, no formato presencial, o público poderá acompanhar de perto grandes nomes que são referência no setor — e que têm impulsionado a evolução do marketing nas principais marcas do país.

Entre os destaques da programação, 10 speakers imperdíveis para todo profissional de marketing que quer se manter relevante, criativo e estratégico no mercado:

Analigia Martins, diretora de Marketing do Duolingo: responsável por liderar ações icônicas da marca nas redes sociais e elevar o Duolingo ao status de fenômeno cultural.

Ted Ketterer, head de Marketing da Coca-Cola Brasil: conduz o posicionamento da marca em um dos mercados mais competitivos do mundo.

Renata Vieira, vice-presidente de Marketing da Mondelēz Brasil: à frente de campanhas que combinam performance e afeto em marcas como Lacta e Bis.

Marcelo Bronze, vice-presidente de Marketing da Danone: responsável por transformar o marketing da companhia com foco em saúde, propósito e inovação.

André Britto, CMO da Bauducco: comanda o reposicionamento da marca com campanhas emocionais e dados na mesa.

Maia Mau, diretora de Marketing do Google: referência em liderança feminina e inovação orientada por dados e comunidade.

Bernardo Cupertino Leão, diretor de Marketing do Magalu: visionário no uso de tecnologia e conteúdo para engajamento em larga escala.

Patrícia Esteves, diretora executiva de Marketing da Stanley: case recente de construção de comunidade, lifestyle e desejo em tempo recorde.

Cecília Dias, VP de Marketing da PepsiCo: com ampla bagagem internacional e foco em ESG, propósito e inovação.

Taciana Lopes, VP Sênior de Marketing da Mastercard Brasil: com passagem por Meta e Visa, une branding global a cultura local com maestria.

Esses profissionais estarão divididos em quatro palcos de conteúdo, além de uma grande arena de discussão interativa, sessões de mentoria e networking de alto nível.

Os temas abordados vão desde Inteligência Artificial no marketing até posicionamento de marca, influência, CRM, growth, dados, vendas, liderança e muito mais — sempre com foco prático e aplicável.

O evento promete proporcionar a maior experiência de aprendizado e networking do setor. São conteúdos que movem o marketing, ensinados por quem lidera o mercado, em diversas sessões ocorrendo simultaneamente — com foco em ensinar o que realmente funciona no dia a dia das marcas e dos profissionais.

No CMO Summit, o passado é discutido como forma de aprendizado, o presente como palco de desafios reais, e o futuro como território de tendências e oportunidades. Será um ambiente único para entender o que as maiores lideranças de marketing do Brasil e do mundo têm a dizer — e fazer.

Além de reunir os principais executivos de marketing das maiores marcas do mundo e do Brasil em um só lugar, o CMO Summit contará com um aplicativo especial e exclusivo para matchmaking.

CMO Summit 2025

Data: 25 e 26 de junho

Local: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme – São Paulo/SP)

Para quem ainda deseja participar da maior reunião de executivos do Brasil, restam poucos ingressos aqui