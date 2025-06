CNJ realiza programa Justiça Itinerante na Amazônia Legal com atendimentos no Acre

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), junto do Tribunal de Justiça do Acre, realiza mais uma edição do programa Justiça Itinerante Cooperativa Amazônia Legal, iniciando nesta segunda-feira (23), e se estendendo até a próxima sexta-feira (27), nas cidades e Xapuri no interior do Acre e Boca do Acre, no Amazonas. O evento deverá contar com a presença do ministro Luís Roberto Barroso.

O evento contará com diversos serviços oferecidos para a população, como emissão de RG, CPF e diversas certidões; Aposentadoria, benefícios, atendimentos previdenciários FGTS, PIS, seguro-desemprego e atendimentos trabalhistas; Serviço médico e odontológico; Orientação jurídica; Soluções para questões ambientais e fundiárias; Cadastro da agricultura familiar; Bolsa Verde; Pagamentos de serviços ambientais; Créditos para assentamentos rurais; Declaração de morador de unidades de conservação, entre outros; Serviços da rede de proteção da infância e adolescência; Curso, oficinas e rodas de conversas.

Na quinta-feira (26) está prevista a realização da ação “Meninas e Mulheres”, com rodas de conversa e orientações sobre direitos e cuidados com a saúde, na quadra da Escola Divina Providência. Ainda na mesma data, será realizada uma reunião do Observatório de Direitos Humanos (ODH).

A Reserva Extrativista Chico Mendes deverá receber uma visita durante as ações na cidade de Xapuri. Durante o período de evento, na Escola Divina Providência, será exibido o documentário “Amazônia Viva: uma experiência em 360º pela região do Rio Tapajós”, através de uma experiência imersiva utilizando óculos de realidade virtual.