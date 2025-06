CNU 2025: publicada autorização de mais de 2 mil vagas

O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 está previsto para julho, e foi publicada autorização de 2.021 vagas a serem ofertadas no certame. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira (3/6), e são destinadas a 24 órgãos federais.

Leia também

Entre as autorizações estão 300 vagas para o cargo de analista do seguro social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 21 vagas para técnico em assuntos educacionais, da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap); e mais 1,7 mil vagas.

Leia a reportagem completa no Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.