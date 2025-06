Colágeno e veneno: veja segredos da modelo eleita como mulher perfeita

A influencer e modelo brasileira Janaína Prazeres foi reconhecida como a “mulher perfeita” após uma análise de inteligência artificial feita pela revista Playboy. A musa tem vários procedimentos estéticos, mas aposta no colágeno íntimo para elevar o padrão de beleza.

“Comecei a usar colágeno íntimo há cinco anos, após perceber mudanças naturais no meu corpo que afetavam minha autoconfiança. Queria me sentir bem comigo mesma em todos os aspectos, e esse cuidado específico me proporcionou isso”, compartilhou.

A influenciadora relata que, desde então, notou melhorias significativas. “Senti uma melhora na firmeza e hidratação da região íntima, o que contribuiu para minha segurança e conforto no dia a dia. É um cuidado que recomendo para todas as mulheres que desejam se sentir bem consigo mesmas.”

Além do uso de colágeno íntimo, Janaína também é adepta de outros tratamentos, como o uso de veneno de abelha no rosto. A substância, segundo ela, ajuda manter uma aparência natural e saudável.

Ao longo dos anos, a influencer investiu cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos, incluindo lipoaspiração, lipo HD, remoção de costela, rinoplastias, próteses mamárias, bioplastia nos glúteos e facial, implante hormonal, uso de fios de sustentação e cuidados com medicina integrativa.