Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa dois feridos em cruzamento de Cruzeiro do Sul

Na noite desta sexta-feira, 27, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Mâncio Lima, uma das vias mais movimentadas de Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta que era ocupada por duas pessoas.

Segundo informações preliminares, o impacto entre os veículos foi violento, deixando os dois ocupantes da moto feridos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local, o que evidencia a gravidade da ocorrência.

As vítimas foram rapidamente encaminhadas para unidades de saúde da cidade, mas até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde de ambos. O local do acidente foi isolado para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Testemunhas que presenciaram a colisão poderão contribuir com informações para esclarecer as circunstâncias que levaram à batida. O caso segue sob apuração dos órgãos de trânsito.

Veja o vídeo: