Colisão entre carro e moto em rodovia no interior do Acre deixa homem gravemente ferido

O motociclista identificado como José da Silva, de 42 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (31), ao colidir a moto que conduzia contra um carro na rodovia AC-475, também conhecida como Estrada do Agricultor, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, José trafegava pela rodovia em uma motocicleta quando, de forma inesperada, colidiu contra um veículo. Com o impacto, ele foi arremessado e sofreu uma fratura grave no quadril, além de fraturas no braço e na perna esquerda.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, a equipe a encaminhou para a Unidade Mista de Saúde Maria de Jesus Ander Mazica, em Acrelândia.

Após avaliação médica, devido à gravidade das lesões, foi determinada a transferência de José para o Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde da vítima é estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local, isolou a área e realizou a perícia. Após os procedimentos, a motocicleta e o veículo foram liberados.