Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido e com dedo amputado em Rio Branco

Um acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (27) deixou Edison Vieira Machado, de 26 anos, ferido e com um dedo do pé esquerdo amputado. A colisão entre uma motocicleta e um carro ocorreu no Ramal do Manuca, situado na Estrada Jarbas Passarinho, em Rio Branco.

Segundo informações, Edison havia ingerido bebida alcoólica e trafegava pelo ramal em sua moto quando colidiu com um carro. O impacto da batida causou a amputação de um dos dedos do pé da vítima e provocou múltiplas escoriações pelo corpo.

Mesmo ferido, Edison conseguiu se deslocar até sua residência e solicitar socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, após os primeiros atendimentos no local, encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade em estado de saúde estável.

A Polícia Militar, por meio do Policiamento de Trânsito, não foi acionada para atender à ocorrência.