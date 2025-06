Colisão entre dois carros é registrada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco

Nesta tarde sábado (7), dois veículos se envolveram em uma colisão em frente à uma churrascaria localizada no bairro Manoel Julião.

De acordo com informações , os dois carros trafegavam pela via quando colidiram. Os veículos envolvidos são um Volkswagen Variant e um Renault Sandero. Um deles teve a traseira do lado esquerdo bastante danificada com o impacto.

Ainda não há informações confirmadas sobre feridos ou as circunstâncias que causaram o acidente. Agentes de trânsito foram acionados para registrar a ocorrência e orientar os motoristas que passavam pela região.