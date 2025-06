Colisão entre moto e carro deixa um ferido em rua movimentada do centro de Rio Branco

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Chevrolet Prisma foi registrado na tarde desta quinta-feira em Rio Branco, no cruzamento da Rua Floriano Peixoto com o papouco. A colisão ocorreu por volta das 16h, em horário de grande movimento, no centro da cidade.

A via onde ocorreu o acidente precisou ser interditada parcialmente enquanto o tráfego era controlado e os veículos envolvidos foram removidos por um guincho. A Brigada Militar do Acre foi acionada para registrar a ocorrência e ordenar o fluxo de veículos, minimizando o impacto no trânsito do bairro.

Até o momento, ainda não há confirmação sobre responsabilidade ou aplicação de multas. A motocicleta e o carro foram levados ao pátio da Central de Trânsito para perícia, e os dados do acidente deverão ser detalhados no boletim de ocorrência.