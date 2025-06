Colisão entre motos deixa homem ferido em Rio Branco; motociclista foge sem prestar socorro

O motociclista Ricardo Ferreira de Souza Muniz, de 20 anos, ficou ferido após colidir com outra moto na noite desta terça-feira (10), no cruzamento da Estrada Juarez Távora com a Rua Quadrangular, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Ricardo trafegava no sentido Centro-bairro pela Estrada Juarez Távora, quando foi surpreendido por outro motociclista que trafegava pela Rua Quadrangular e avançou a preferência, provocando o acidente.

Com o impacto, Ricardo foi arremessado ao solo, sofreu uma fratura na mão esquerda e teve escoriações por várias partes do corpo. O motociclista que causou a colisão fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que realizou os primeiros atendimentos e, após estabilizar o quadro clínico de Ricardo, o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito (BPTran) esteve no local, isolou a área e realizou a perícia. Após os procedimentos, a motocicleta de Ricardo foi liberada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.