Colisão entre motos deixa mulher ferida em Rio Branco; motociclista foge sem prestar socorro

A motociclista Thaiane Soares de Souza, de 33 anos, ficou ferida após colidir com outra moto na noite desta terça-feira (24), no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Marechal Deodoro, no centro de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Thaiane estava saindo do trabalho e trafegava em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha e placa QWM-3E47, no sentido bairro-centro pela Marechal Deodoro. Ela foi surpreendida por outra moto, que também seguia no mesmo sentido e realizou uma conversão à esquerda para entrar na Avenida Brasil, cortando a frente da moto conduzida por Thaiane e provocando sua queda.

Com o impacto, a perna esquerda da vítima ficou presa sob a moto, e há suspeita de fratura no mesmo local onde, há alguns anos, ela passou por uma cirurgia.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que realizou os atendimentos iniciais e, após estabilizar o quadro clínico de Thaiane, a encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. Ela deu entrada em estado de saúde estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) não foi acionado. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tentará identificar o motociclista responsável pelo acidente, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima.