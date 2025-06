Colisão entre motos deixa três feridos na Avenida Sobral, em Rio Branco

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas ocorrida na noite deste sábado (28), na Avenida Sobral, no bairro Glória, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Larissa Ferreira de Oliveira, de 20 anos, e sua amiga Beatriz, de 18 anos (sobrenome não informado), seguiam no sentido Centro–bairro em uma moto Honda CG 150 Start, de cor preta e placa QZA-0C67. No mesmo sentido, Elias Barbosa da Silva, de 20 anos, e o irmão adolescente trafegavam em uma Honda CG 160 vermelha, de placa QWN-0H96, quando tentaram fazer uma conversão à esquerda para acessar a Rua Rádio Farol. Durante a manobra, acabaram colidindo de forma violenta com a moto ocupada por Larissa e Beatriz.

Com o impacto, os três jovens foram arremessados ao chão. Elias sofreu fraturas expostas no pé e joelho direitos, além de escoriações. Larissa teve lesões no pescoço (cervicalgia) e escoriações. Beatriz sofreu um corte na cabeça e também apresentava escoriações. O condutor da moto vermelha, irmão de Elias, fugiu do local antes da chegada do socorro.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma de suporte básico e outra de suporte avançado, prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com os socorristas, todas estavam em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área e acionaram a perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram removidas por familiares das vítimas.