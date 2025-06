Coluna travada: fisioterapeuta diz o que não fazer ao sentir as dores

Quem já sofreu com a coluna travada sabe que a queixa tende a surgir de uma hora para outra e chega a limitar os movimentos. De repente, a dor fica tão forte que causa bastante desconforto para andar, sentar ou até se manter deitado. De acordo com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio, o quadro costuma ser relacionado à má postura ou ao esforço físico, entretanto, há um leque de fatores que pode ocasionar a rigidez repentina da região, a exemplo de problema estrutural, como a hérnia de disco.

Leia também

Quanto ao travamento da estrutura óssea e cartilaginosa, o especialista explica que a condição geralmente tem ligação com uma contração muscular intensa decorrente de alguma disfunção na coluna. Ele salienta ser necessário “identificar os sinais e adotar os cuidados corretos desde o início” das dores. Bernardo acrescenta que colocar em prática determinadas medidas tende a evitar agravamentos e acelerar a recuperação.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O fisioterapeuta Bernardo Sampaio explica o que deve ser evitado ao sentir as dores

MStudioImages/Getty Images 2 de 4

Exercícios físicos feitos de forma errada podem ocasionar a condição

Milorad Kravic/Getty Images 3 de 4

Quando estiver com a coluna travada, não tente se alongar, pois pode piorar o quadro

Getty Images 4 de 4

A coluna travada pode ser decorrente de má postura e hérnia de disco

Tara Moore/Getty Images

Destravar a coluna

Caso tenha pensado que o profissional pós-graduado em fisioterapia músculo esquelética iria ensinar algum método “mágico” para pôr um fim às dores, enganou-se. O fisioterapeuta pontua: “Quando a coluna está travada, o ideal é evitar movimentos bruscos ou tentar forçar o corpo para destravar. Muitas pessoas buscam se alongar de forma inadequada ou fazer movimentos de torção que acabam agravando o problema.”

Bernardo ressalta que fazer determinados movimentos enquanto a coluna está afetada pode gerar consequências, como o risco de aumentar a inflamação, provocar lesões musculares ou até herniações em quem já tem predisposição.

“Se a pessoa tentar destravar a coluna sozinha, pode piorar a contratura, deslocar alguma estrutura da região e até gerar lesões mais graves, como uma compressão da raiz nervosa. O ideal é que um profissional avalie e atue com técnicas seguras”, explana o fisioterapeuta.

Caso esteja com a coluna travada, o fisioterapeuta indica não fazer movimentos bruscos

Coluna travou? O que fazer

A seguir, o especialista mestre em ciências da saúde aponta o que fazer quando a região estiver travada:

Primeiro, mantenha a calma e evite forçar o corpo.

Busque repouso relativo, compressas mornas e procure ajuda de um profissional o quanto antes.

Quanto mais precoce for o atendimento, mais rápido será o alívio e menor o risco de cronificação da dor.

Queixas associadas à coluna são comuns, mas os principais sinais de que a estrutura travou envolvem a dor intensa e a limitação do movimento. “A pessoa sente que não consegue se mexer, às vezes, trava mesmo ao tentar levantar da cama ou mudar de posição”, esclarece. Bernardo Sampaio complementa que pode haver a rigidez muscular localizada. “Normalmente, ocorre em um dos lados da lombar ou da cervical”, frisa.

Alongamento?

“Nem sempre o alongamento é indicado no momento da dor aguda”, orienta o profissional pós-graduado em fisioterapia músculo esquelética. Ao apresentar o quadro, ele aconselha procurar um fisioterapeuta para avaliar a origem do problema e aplicar técnicas adequadas. Ao sentir o incômodo e permanecer em casa, o especialista faz as seguintes recomendações: “Repouso relativo, compressas quentes e evite ficar muito tempo na mesma posição.”

Ao sentir as dores, Bernardo instrui procurar um profissional para avaliar a coluna

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.