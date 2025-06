Com 18,4 milhões de views, GBA Music lança álbum de estreia da GBA Worship

Dois dos maiores nomes da música católica, Herrison Pontes e Jéssica Dias, estreiam o projeto GBA Worship com o lançamento do álbum “UM – Origem”. A primeira faixa divulgada foi “Mostra Tua Glória”, na última quinta-feira (5/6), abrindo caminho para as 25 canções que serão lançadas ao longo do ano.

O álbum conta com a participação de diversos artistas da música cristã, como Thiago Brado, Flávio Vitor Jr, Ramon & Rafael, entre outros nomes relevantes do cenário religioso nacional.

Gravado em São Paulo, o projeto mescla canções inéditas e novas versões de clássicos da música católica. Este primeiro volume retrata o início da jornada espiritual, com produções visuais inspiradoras. Elementos simbólicos como o barro nas mãos do oleiro, a dança, a pintura e a harpa são utilizados para ilustrar o toque divino moldando a alma humana.

Em entrevista, Herrison destacou a importância emocional das faixas: “Todas são especiais, mas ‘Ainda Bem’ veio do fundo da alma. Já ‘Mostra Tua Glória’ nasceu como um grito da minha alma para Deus”, afirmou.

Sobre a conexão espiritual, o artista complementou: “Eu não adoro um Deus que não responde. Eu adoro um Deus que responde, que tem braços e abraços, que tem olhos e olhos”.

Jéssica Dias, que ficou conhecida nacionalmente após participar do programa Raul Gil (SBT), também celebrou o projeto: “A gente queria escolher todas como favoritas, porque todas estão incríveis, incríveis, incríveis”, declarou a cantora. Ela revelou, no entanto, ter uma canção do coração:“‘Dei Minha Vida’ fala muito comigo. Toca profundamente meu coração”, completou.

O projeto GBA Worship começou a ser idealizado há cerca de dois anos, conforme explicaram os idealizadores André Simão, sócio-diretor da GBA Music, e Felipe Almeida, diretor artístico.

“A partir do projeto GBA Stage, percebemos uma demanda crescente das pessoas querendo levar essa experiência para suas cidades. Foi aí que decidimos criar uma banda fixa e amadurecer essa ideia. Nasceu, então, o GBA Worship”, explicou Felipe.

André complementou. “Esse projeto carrega uma responsabilidade enorme. É a primeira vez que transformamos um chamado da GBA em uma missão de estrada, levando o nosso carisma para os palcos. É algo que tratamos com muito respeito e dedicação”.

Inspirado no movimento contemporâneo de adoração que nasceu nos Estados Unidos, o GBA Worship quer dialogar com as novas gerações. Segundo Herrison. “Temos traduções de músicas como as de Matt Maher e Sefer, mas a essência do som tem a nossa identidade. É um worship contemporâneo com a nossa cara”.

Atualmente, a GBA Music acumula mais de 18,4 milhões de visualizações no YouTube e ultrapassa 76,2 milhões de streams nas plataformas digitais. O álbum “UM – Origem” já está disponível em todas as plataformas de música.