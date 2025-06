Com 33 músicas gravadas por H&J, Felipe & Rodrigo se destacam por repertório poderoso

Com nada menos que 33 composições gravadas por Henrique & Juliano, a dupla Felipe & Rodrigo vem se consolidando como uma das maiores potências criativas da nova geração do sertanejo. O feito impressiona e reforça o papel de destaque dos dois não só como intérpretes, mas como compositores de alguns dos maiores sucessos do gênero nos últimos anos.

Entre os hits assinados por Felipe & Rodrigo — e imortalizados na voz de Henrique & Juliano — estão músicas como: Arranhão, Foi Tarde, Consentimento e Seja Ex, que dominaram as paradas e conquistaram milhões de fãs. A lista de colaborações inclui ainda faixas como Relaxa o Coração, Terminei Mal Terminado, Troca na Troca e Última Saudade.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Felipe & Rodrigo acumulam 33 músicas gravadas por Henrique & Juliano Felipe & Rodrigo acumulam 33 músicas gravadas por Henrique & Juliano Voltar

Próximo

O reconhecimento não vem apenas pela quantidade, mas pela consistência e originalidade das composições.