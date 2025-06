com-ancelotti,-brasil-vence-paraguai-e-garante-vaga-na-copa-do-mundo

A Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. O resultado garantiu a passagem para a Copa do Mundo 2026 mesmo após uma Eliminatórias marcadas por altos e baixos. A primeira vitória de Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha, por outro lado, passou longe de encher os olhos.

O Brasil abriu o placar no final 1º tempo, com gol de Vini Jr. A jogada começou com Raphinha, que tentou o drible pela ponta direita e perdeu a posse. Atento no lance, Matheus Cunha pressionou a defesa adversária e recuperou a bola, antes de servir o atacante do Real Madrid, que precisou se desvencilhar da marcação para finalizar, já na pequena área.

Campeão da Champions com o PSG, Marquinhos seguiu com a braçadeira de capitão na Seleção. Rafael Ribeiro | CBF Gabriel Martinelli voltou a receber chance entre os titulares. Rafael Ribeiro | CBF A Seleção está atrás de Argentina e Equador na tabela de classificação. Rafael Ribeiro | CBF Reprodução Seleção brasileira treina às vésperas do jogo contra o Equador Portal LeoDias Foto: Rafael Ribeiro I CBF

Na segunda etapa, o jogo ficou aberto. Gatito Fernandez, goleiro paraguaio, impediu que o Brasil aumentasse a vantagem. Do outro lado do campo, a defesa brasileira também precisou trabalhar. Embora Alisson não tenha feito grandes defesas, a dupla de zaga impediu a progressão dos adversários.

O Brasil foi a campo com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Vini Jr e Matheus Cunha. Beraldo, Danilo, Gerson e Richarlison foram os suplentes acionados pelo técnico italiano — todos na segunda etapa.

Com a vitória, a Seleção chegou a 25 pontos e saltou para a 3ª colocação na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Argentina lidera, com 35, sendo seguida pelo Equador, com 25. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo em setembro, quando enfrentam o Chile, em casa, e na visita à Bolívia, no encerramento da competição. Em 5º, o Paraguai recebe o Equador e depois enfrenta o Peru fora de casa para tentar carimbar a vaga no Mundial.