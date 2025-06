com-apoio-de-nattan,-rafa-kalimann-finaliza-filme-e-anuncia-pausa-para-curtir-a-gravidez

Rafa Kalimann, de 32 anos, finalizou mais um projeto como atriz no filme “Minha Querida Alice” e fez questão de registrar um agradecimento em suas redes sociais. No texto publicado em seu Instagram, a influenciadora demonstrou gratidão a parceria dos colegas de trabalho e confessou que, agora, pretende tirar férias até o nascimento de seu filho com o cantor Nattanzinho. A atriz ainda ressaltou como o apoio do artista foi essencial na reta final das gravações.

Kalimann compartilhou uma sequência de stories, agradecendo à equipe e falando sobre como esse projeto foi ainda mais especial para ela nesta nova fase que está vivendo. “Tá entregue o projeto mais importante que já rodei na minha vida, protagonizar e produzir “Minha Querida Alice” me trouxe uma vivência que jamais vou esquecer”, começou.

“Levo comigo muito amor dessa equipe toda, obrigada por serem tão cuidadosos comigo na fase mais especial da minha vida e, pelo profissionalismo e olhar surpreendente pro filme… trabalhamos com uma energia diferente. Levo vocês pra sempre comigo, nos vemos na nossa grande estreia. Um beijo nosso com muito carinho e amor”, continuou a artista.

Na sequência, a atriz mostrou um pouco dos bastidores e publicou um clique em que aparece recebendo ajuda dos colegas de trabalho. “Essa foto representa muito nossa troca e o cuidado de vocês comigo, nos tornamos de fato três irmãos, morando juntos, implicando, trocando sobre essa vivência e até um cunhado maluco que amou vocês teve (risos). Pedro Lamin e Bruno Cabrerizo são atores incríveis. Amigos queridos, agora quero férias de vocês até esse bebê nascer e vocês bajularem muito, já que são tios (risos)”.

Por fim, a influenciadora se declarou para o namorado Nattan. “Meu parceiro, namorado, amigo, que passou as semanas todas aqui colado comigo, indo pra fazer shows e voltando… dominou o set com sua alegria e fez tudo ser ainda mais leve. Obrigada por ser você e por cuidar de nós! Amo você”, finalizou Rafa Kalimann.