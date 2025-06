Com ator de “Outer Banks” escalado como Snoop Dogg, rapper ganha filme biográfico

Os fãs de Snoop Dogg já podem comemorar e anotar no caderninho que o astro do rap agora ganhará um filme para chamar de seu. Sim, é isso mesmo que você está lendo! Para dar vida a Calvin Cordozar Broadus Jr., nome de batismo do famoso, o escolhido foi Jonathan Daviss, mais conhecido como Pope na série “Outer Banks” (Netflix). Craig Brewer, diretor e produtor americano, está à frente do longa-metragem. O profissional do cinema já dirigiu “Footloose”, “Ritmo de Um Sonho” e “Um Príncipe em Nova York 2”.

Joe Robert Cole, cineasta e roteirista que brilhou com “Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre”, é o responsável pela narrativa do filme. A produção fica por conta do próprio Snoop e de Brian Grazer, conhecido pelos sucessos nostálgicos: “Splash — Uma Sereia em Minha Vida”, “Um Tira no Jardim de Infância” e “O Professor Aloprado”. Juntando-se à equipe, temos Sara Ramaker, presidente da Death Row Pictures, divisão cinematográfica da gravadora Death Row Records, que contou com grandes nomes em seu elenco: Tupac Shakur (2Pac), Dr. Dre, Tha Dogg Pound (Daz Dillinger e Kurupt) e Nate Dogg.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Snoop Dogg – Foto: Divulgação/Netflix

Segundo a The Hollywood Reporter, revista norte-americana, este é o primeiro projeto que a Death Row Pictures faz com a NBCUniversal Entertainment & Studios, parte de um acordo maior entre as duas empresas. Ryan Jones, vice-presidente sênior da Universal, está acompanhando a produção do filme para o estúdio. Este projeto é mais um capítulo na relação de Dogg com a NBCUniversal. O rapper está com negociações avançadas para reassumir seu posto no “The Voice” da NBC para a 28ª edição. Vale lembrar que ele também marcou presença na cobertura dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, transmitidos pela NBC e pelo Peacock.

Além de Daviss, outros nomes do elenco ainda não foram divulgados. O mesmo vale para o início das filmagens e a previsão de estreia. Em “The Underdoggs”, lançado no ano passado pela Amazon Prime Video, o cantor e compositor norte-americano que terá sua história contada nas telonas interpreta Jaycen “Two-J’s” Jennings, um ex-jogador de futebol americano que, após se envolver em um acidente de carro, é condenado a prestar serviços comunitários como técnico de um time juvenil. Ainda em 2024, ele também aparece em “Piece by Piece”, um documentário animado em estilo Lego que narra, de forma criativa e divertida, a trajetória de Pharrell Williams.