com-covid,-neymar-irrita-seguidores-ao-tomar-atitude-com-mavie

Polêmica pouca para o jogador Neymar Júnior, do Santos, é pouca. Diagnosticado com Covid-19 pelo departamento médico da equipe da Baixada Santista e afastado das atividades desde quinta-feira (5/6), o jogador causou revolta entre seguidores e torcedores ao aparecer abraçado com a filha, Mavie, sem nenhum tipo de proteção, como máscara.

O registro foi compartilhado por Bruna Biancardi nas redes sociais. Ela publicou a foto do jogador ao lado da filha nos stories do Instagram na noite deste sábado (7/6) e disse que a foto foi tirada no dia anterior, ou seja, na sexta (6/6), após Neymar ter o diagnóstico de Covid-19 confirmado pelo Santos.

Nas redes, a publicação gerou muita revolta. “Sem máscara perto da criança?”, irritou-se Janaina Lopes. “Se ele está com Covid ele devia ficar isolado, né?”, observou Geovana Lopes. “Ué, ele não tá com Covid? E agora tá abraçando a filha?”, apontou William Silva. “Não era pra esse homem estar isolado por conta do suposto Covid?”, quis saber Denise Veras.

O afastamento dos campos de Neymar Jr. foi anunciado pelo Santos no final da tarde deste sábado (7/6). Em nota, a equipe afirmou que o jogador seguirá em “repouso” para se recuperar e que está passando por tratamento. Ele não têm previsão de retornar às atividades.

Neymar entra em Campo com Mavie nos braços

Jogador afirmou que usará a pausa do Mundial de Clubes para focar no seu recondicionamento físico

Neymar foi procurado pelo Fluminense

“Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica”, declarou o time em comunicado.

Bruna Biancardo está grávida da segunda filha do jogador. Ainda nos stories do Instagram, a influenciadora revelou que ela e Neymar já estão casados no civil. A revelação ocorreu ao responder o questionamento de uma seguidora. “Quando vocês vão se casar”, perguntou a fã. “Já somos casados no papel”, comentou a influencer.