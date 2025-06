com-ex-flamengo,-lafc-se-prepara-para-disputa-do-mundial-de-clubes

O Los Angeles foi a última equipe a garantir vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe norte-americana bateu o América do México por 2 x 1, no sábado (31/5), e ficou no Grupo D da competição, ao lado de Flamengo, Chelsea (ING) e Espérance (TUN).

Igor Jesus é ex-jogador do Flamengo e defende o LAFC.

LAFC também conta com os serviços de Hugo Lloris, campeão do mundo pela França.

Elenco do LAFC se prepara para a Copa do Mundo de Clubes

A equipe americana conta com dois jogadores campeões da Copa do Mundo de 2018 pela França no elenco: o goleiro Hugo Lloris e o atacante Olivier Giroud. Mas quem se destaca é o gabonês Denis Bouanga.

Atuando pela ponta-esquerda, o jogador marcou o segundo gol do duelo contra o América do México e foi autor de uma assistência no triunfo americano.

Velho conhecido Rubro-negro

Quis o destino que um dos responsáveis por garantir o LAFC no grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes fosse uma cria do clube da Gávea. O volante Igor Jesus, de apenas 22 anos, foi autor do primeiro gol dos americanos no duelo contra o América do México.

Temporada morna

Os Falcons, como são conhecidos nos Estados Unidos, vivem uma temporada morna até aqui. Disputando a Conferência Oeste da MLS, a equipe é somente a 6ª colocada. Mesmo assim, ainda está dentro da zona de classificação para as oitavas de final da competição nacional.

Na última edição da Copa dos Campeões da Concacaf, o LAFC foi eliminado pelo Inter Miami, de Lionel Messi, nas quartas de final do torneio que reúne equipes da América do Norte e da América Central.