Com forte esquema de segurança, saída de Virginia do Disney on Ice é marcada por tumulto

Virginia Fonseca novamente ignorou a imprensa, desta vez na saída do Disney on Ice, evento que ocorreu em São Paulo, na última sexta-feira (6/6). Com forte esquema de segurança a influenciadora, que estava com as duas filhas, foi blindada e os jornalistas afastados, inclusive a Mônica Apor, repórter do portal LeoDias, o que acabou gerando um tumulto.

“Gente, calma, não precisa empurrar. Dá uma palavra com a gente rapidinho que a gente vai embora, todo mundo quer falar rapidinho. Gente, não precisa disso tudo. Olha esse empurra-empurra, pra quem, me fala. Gente, fala sério, tudo isso pra tentar uma palavra com a Virginia”, protestou a jornalista do portal.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Portal LeoDias/ montagem Portal LeoDias Virginia Fonseca e Marias (Brazil News e AG News) Virginia Fonseca e Marias (Brazil News e AG News) Divulgação/SBT Voltar

Próximo

Enquanto a saída era marcada pelo tumulto, era possível ouvir dos seguranças: “Dá um espaço pra saída, por favor”. As únicas palavras da empresária, que segurava a filha, Maria Alice nos braços, foi: “Oi galera, tudo bem” e um sorriso.No começo do evento o comportamento foi o mesmo. A ex-mulher de Zé Felipe não falou com a imprensa, inclusive Mônica.

A vida de Virginia sofreu uma reviravolta nos últimos dias com o anúncio da separação com o cantor. O casal ficou junto por 5 anos e tiveram 3 filhos.