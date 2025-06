Com fratura na vértebra, Yuri Alberto envia recado emocionante em dia de Corinthians

O Corinthians volta a campo neste sábado (1°/6), às 18h30, na Neo Química Arena, para enfrentar o Vitória pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra busca reencontrar o caminho das vitórias após a eliminação da Sul-Americana, em um momento em que a força da Fiel se torna ainda mais essencial.

Fora dos gramados por conta de uma fratura no processo transverso na vértebra L1 lombar, o atacante Yuri Alberto segue em tratamento e acompanhando de perto o desempenho do grupo. Mesmo afastado, o camisa nove fez questão de deixar uma mensagem especial para a torcida:

Corinthians de Yuri Alberto bate o Palmeiras no Allianz e dispara audiência da Record Foto: Instagram Yuri Alberto

“Tem dias que a gente queria estar dentro de campo, mesmo com dor. Só pra sentir a vibração da nossa torcida, vestir esse manto e lutar com os companheiros. Hoje é um desses dias. Mas estou aqui, no meu processo de recuperação, firme e com fé. E, como torcedor, acredito no nosso grupo. O momento pede força, pede união. Mesmo de longe, estou com vocês em cada lance. A camisa do Corinthians é maior que qualquer dificuldade. Vai, Corinthians!”, declarou Yuri Alberto.

Após o duelo contra o Vitória, o Corinthians fecha sua sequência de jogos antes da pausa no dia 12 de junho, enfrentando o Grêmio fora de casa. Depois disso, o time volta a campo apenas no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.