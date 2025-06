com-fuzil,-assaltantes-matam-policial-militar-durante-assalto-no-rio

Um cabo da Polícia Militar morreu, na madrugada desta quarta-feira (18/6), ao tentar impedir um assalto na Avenida Brasil, próximo à Guadalupe, no Rio de Janeiro.

A vítima, de 42 anos, estava de folga e passava pelo local por volta das 2h quando viu a ação criminosa. Ele tentou intervir, mas foi baleado e morto pelos assaltantes, que usavam fuzil.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando os PMs chegaram, encontraram o corpo do policial abandonado dentro do carro. O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).